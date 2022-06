Sanremo: autovelox all'uscita della galleria Aurelia Bis, un lettore ne segnala la pericolosità

"Buongiorno,

scene da film all'uscita della galleria Aurelia Bis fra Arma di Taggia e Valle Armea direzione Sanremo, veicoli che improvvisamente inchiodano per non farsi cogliere ad una velocità superiore ai 70 km/h, come scritto per autovelox. Comportamenti pericolosissimi per loro e quelli che arrivano da dietro, ma mi chiedo come si possa passare a 70 km/h in quel tratto, in discesa, su una carreggiata a due corsie per senso di marcia (?).

Qui è chiara l'intenzione di rimpinguare le casse dell'Ente Provinciale che le ha vuote, qui è chiara l'intenzione di camuffare il tutto con la nostra sicurezza, che in realtà è diminuita notevolmente. La cosa buffa che noi eleggiamo i nostri rappresentanti politici per poi farsi prendere in giro in questo modo.

Non capisco, ma sinceramente mi aspetterei un intervento della Procura della Repubblica.

RM".