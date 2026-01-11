“Grazie al personale del Pronto Soccorso di Sanremo: serve potenziare, non tagliare la sanità pubblica”

"Buongiorno, mi chiamo Oscar Masserut e desidero condividere una testimonianza personale.

Ieri, 10 gennaio 2026, a seguito di un incidente stradale, io e mia moglie siamo stati trasportati al Pronto Soccorso di Sanremo, dove abbiamo trascorso diverse ore. Durante l’attesa abbiamo potuto osservare da vicino le difficoltà in cui opera quotidianamente tutto il personale sanitario.

Vorrei esprimere un ringraziamento sincero alla squadra di medici, infermieri e operatori socio‑sanitari che, tra emergenze continue e utenti talvolta poco collaborativi, ha gestito ogni situazione con professionalità, pazienza e un comportamento davvero esemplare, nonostante le evidenti carenze di mezzi e risorse.

La nostra sanità vive problemi seri, che ormai sfiorano il collasso. Proprio per questo sento il dovere di manifestare tutta la mia riconoscenza verso chi è in prima linea, ogni giorno, per garantire cure e assistenza.

Allo stesso tempo, rivolgo un appello a chi ha responsabilità decisionali: è il momento di potenziare il Servizio Sanitario Nazionale, non di tagliarlo ulteriormente. Adesso è il momento di dare, dare, dare.

Grazie. Oscar Masserut".