Anna Leuci è il nuovo dirigente del commissariato di Sanremo: “Vogliamo aumentare il numero di pattuglie tra la gente” (Video)

Il commissariato di Sanremo ha un nuovo dirigente. Questa mattina a Imperia il questore Giuseppe Felice Peritore ha presentato alla stampa Anna Leuci, pronta a prendere il posto di Giovanni Santoro al comando del commissariato matuziano.

In servizio dal 7 novembre 1994, come ultimo incarico ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Genova; sposata e madre di due figli (Alessandro di 25 anni e Francesca di 22) ha frequentato il 6° corso quadriennale per funzionari all’Istituto Superiore di Polizia a Roma dal dicembre 1989 al dicembre 1993 per poi frequentare anche l’82° corso di formazione per vice commissari all’Istituto Superiore di Polizia a Roma dal gennaio a novembre 1994.

È stata dirigente della Digos della Questura di Vercelli dal novembre 1994 al dicembre 1995 e dirigente Digos e vice capo di gabinetto della Questura di Novara dal dicembre 1995 al settembre 2006. Prima di approdare a Genova è stata dirigente della Pas e dell’ufficio personale della Questura di Novara dall’ottobre 2006 al gennaio 2008 e dirigente del commissariato di Vigevano dal gennaio 2008 al gennaio 2020.

L’intervista ad Anna Leuci