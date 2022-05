Rocchetta Nervina: sabato prossimo torna in Val Nervia l'appuntamento con il 'Giro per il diabete'

Si svolge sabato prossimo a Rocchetta Nervina, in Val Nervia, il ‘Giro per il diabete’ che ha come obiettivo principale unire quante più persone attorno alla causa della malattia di tipo 1 e anche per poter far avanzare la ricerca con donazioni volontarie.

Si tratta di un raduno a cui tutti possono partecipare dopo il grande successo dello scorso anno. Il ‘giro’ è organizzato dall’associazione Adgp, per riunire più persone possibile nel team ‘Les ilots de Langerhans’ e accumulare km.

Il ritrovo è per le 14 e la richiesta è quella di indossare magliette blu. Il via alle 14.30 con un percorso di circa 5 km. Rientro a Rocchetta alle 16, dove ci sarà musica e animazione oltre alla presentazione del fumetto ‘Le isole di Langerhans’. Per iscrizioni e informazioni www.rocchettanervina.com.