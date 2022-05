Il teatro romano di Ventimiglia ‘invaso’ dagli studenti per la rassegna ‘Giovani Classici’

Mercoledì 1° giugno, presso il teatro romano di Abintimilium, all’interno dell’Area archeologica di Nervia a Ventimiglia si svolgerà la seconda edizione di Giovani Classici – Rassegna del teatro classico in Liguria. Dopo due anni di attesa, 200 allievi di diverse scuole secondarie della Regione 'invaderanno' gli antichi resti della città romana di confine, per dare vita, sia come interpreti che come spettatori, ad una memorabile giornata di spettacolo e cultura.

"L’iniziativa è stata resa possibile - spiegano gli organizzatori - grazie ad una convenzione stipulata quest’anno tra la Direzione regionale Musei Liguria, ente del Ministero della cultura che gestisce il sito archeologico e il Liceo classico D’Oria di Genova, scuola capofila di una rete di licei classici della Liguria all’interno del “Piano delle Arti” del MIUR.

Il programma prevede la messa in scena da parte degli studenti degli spettacoli Alcesti (Liceo D’Oria) e Platone: la bellezza dell’insegnamento (Liceo Classico Colombo, Genova) entrambi con la regia di Enrico Campanati.

Nel teatro sarà ospitato l’Alcesti, il dramma più romantico di Euripide che mette in scena la scelta estrema di una giovane donna innamorata disposta anche a perdere la vita per salvare quella del marito. A seguire lo spettacolo Platone: la bellezza dell’insegnamento, a cura di Patrizia Serra, ispirato ai testi del filosofo greco.

L’intento, molto ambizioso, è quello di trasformare il suggestivo teatro romano di Albinitmilium nel corrispettivo del teatro greco di Palazzolo Acreide, l’antica Akrai, in Sicilia, dove ogni anno si svolge il Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani, la più importante rassegna nazionale del settore. Proprio al Festival hanno partecipato, tra il 19 ed il 20 Maggio, gli studenti dei due licei genovesi con gli spettacoli che saranno riproposti il 1° giugno a Ventimiglia.

Spettatori della rassegna saranno gli alunni dei licei classici Vieusseux di Imperia, Cassini di Sanremo e Aprosio di Ventimiglia, creando così una rete di studenti che unisce la Liguria da Genova all’estremo ponente della regione. L’ingresso all’evento è riservato alle scuole. La registrazione degli spettacoli sarà disponibile sul sito della Direzione regionale Musei Liguria

Si ringrazia Conad Superstore di Vallecrosia per il prezioso supporto all’iniziativa".