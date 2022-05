Hotel Plan de Corones, 5 attività entusiasmanti da provare: dalle escursioni alla Spa

L'hotel Plan de Corones si trova a Chienes, a ovest della Val Pusteria, in Alto Adige. La Val Pusteria è un luogo incantevole che dal 2009, oltre ad essere patrimonio dell'Unesco, fa parte di Natura 2000, organismo dell'Unione Europea dedicato alla biodiversità.

Il fascino delle Dolomiti e dell'area Spa dell'hotel 4 stelle Plan de Corones

Solo il paesaggio che offre la vista delle Tre Cime di Levaredo basterebbe a visitare questa meravigliosa Valle. La Val Pusteria permette di trascorrere una vacanza non solo ricca di emozioni e di attività divertenti e avventurose, ma anche di rilassarsi all'insegna del benessere.

L' hotel 4 stelle a Plan de Corones è un luogo che ha offerte perfette sia per le famiglie con bambini, sia per i turisti più grandi che amano il fascino silente delle Dolomiti.

L'hotel Plan de Corones permette di optare per due soluzioni diverse. Il Kronhotel Kronblick è la soluzione perfetta per famiglie con bimbi piccoli, mentre il Kronhotel Leitgam, inaugurato lo scorso novembre, è dedicato agli ospiti dai 14 anni in poi. La formula: "adults only, take it easy" è adatta ai turisti dai 14 anni in poi ed è uno dei pochi uno dei pochi wellness hotel adults only in Alto Adige.

Cosa fare in Val Pusteria?

Cosa fare quindi in quest'oasi di benessere con Spa che ha una posizione perfetta per visitare la Val Pusteria? L'hotel Plan de Corones è al centro delle più importanti aree sciistiche delle Dolomiti. Gli hotel hanno un garage sotterraneo e un parcheggio auto all'aperto e c'è a disposizione anche un'idropulitrice per pulire la macchina.

D'estate e in autunno si possono fare escursioni a piedi nei boschi e nei parchi, gite in bicicletta e molte altre attività entusiasmanti che elenchiamo di seguito.

Escursioni a piedi: raggiungere la cima del Plan de Corones

Il Plan de Corones è il paradiso degli escursionisti di ogni età, gli itinerari per scoprire le Dolomiti sono infiniti. La cima a forma di panettone si può raggiungere facilmente percorrendo un sentiero panoramico pressoché pianeggiante, perciò semplice anche per chi è poco allenato. In alternativa, i pigri possono usufruire degli impianti di risalita da Passo Furcia, e raggiungere la cima più facilmente. In cima c'è un museo dedicato all'alpinismo tradizionale voluto da Reinhold Messner. Il progetto dell'iconico alpinista prevedeva sei strutture.

Il museo sul Plan de Corones, inaugurato nel 2015, è il più alto di tutto l'Alto Adige, e permette di vedere Dolomiti di Lienz nel Tirolo Orientale, e la Marmolada, la vetta più alta delle Dolomiti, le Dolomiti di Lienz nel Tirolo Orientale.

Piste ciclabili per tutti dall' hotel Plan de Corones

Il Plan de Corones offre piste ciclabile per escursioni in bicicletta adatte sia ai principianti che agli esperti. Una pista ciclabile, vera e propria attrazione per tutti, è lunga ben 105 chilometri e arriva oltre il confine austriaco. Si può dividere in tante tappe e lungo la pista c'è una linea ferroviaria che permette di scegliere come percorrere le diverse tappe, che comprendono anche molte aree dedicate ai ristori o dove è possibile fermarsi per un pic nic.

Lago di Braies

Il lago di Braies si trova in una conca rocciosa che al centro del parco naturale Fanes-Sennes-Braies. E' il lago più bello di tutte le Dolomiti. La perla delle Dolomiti si può percorrere in barca affittando una barca in legno in modo da sentirsi proprio ad un passo dal cielo, la serie televisiva con Terence Hill che ha scelto questo meraviglioso luogo come scenario.

Il centro storico di Brunico

Brunico è la cittadina ai piedi del Plan de Corones. La città vecchia, ordinata, pulita e colorata è deliziosa. Si può visitare il convento delle Orsoline, La chiesa di Santa Maria Assunta e il Castello di Brunico che sovrasta la città.

Il Museo Provinciale delle Miniere

Per visitare i musei in Val Pusteria ci vorrebbe una vacanza dedicata. Indubbiamente il Museo Provinciale delle Miniere a Predoi è decisamente suggestivo. Si può accedere, muniti di pantofole, all'interno della montagna ed esplorare il mondo dell'industria mineraria. L'esperienza è fantastica, è come entrare dolcemente nel ventre della terra.

L'area Spa dell'hotel Plan de Corones

L'area Spa dell'hotel Plan De Corones ha a disposizione una fantastica area wellness con saune, piscine, vasche idromassaggio e un delizioso laghetto naturale. Dopo aver esplorato la Val Pusteria con le tante attività entusiasmanti proposte non resta altro che rigenerarsi con un tuffo in piscina e le gettate di vapore delle saune per poi assaggiare le prelibatezze dello chef.