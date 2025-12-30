Sanremo, nuova sede dei vigili: aumenta di 100mila euro il costo dell’opera per l'installazione della fibra ottica

La Giunta del Comune di Sanremo ha approvato un aumento dei costi per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale in via Pietro Agosti 1. Con la delibera del 2 dicembre 2025 è stato aggiornato il quadro economico dell’intervento, portando la spesa complessiva a 2.516.000 euro, con un incremento di 100.000 euro rispetto alla previsione precedente.
L’aumento, finanziato con l’avanzo di amministrazione 2024, è legato in particolare alla necessità di realizzare ulteriori lavori per l’allaccio della fibra ottica all’interno del futuro comando. L’intervento rientra in un progetto che il Comune porta avanti da diversi anni: lo spostamento del Comando di Polizia Municipale dall’attuale sede di via Giusti, dove si trova in un immobile di proprietà di terzi, al nuovo stabile comunale di via Pietro Agosti. Una scelta motivata dalla maggiore funzionalità della struttura, dalla disponibilità di parcheggi e dalla posizione strategica nel tessuto urbano.
Nel frattempo proseguono le procedure per l’esecuzione dei lavori, già affidati all’impresa incaricata. L’obiettivo dell’amministrazione è completare quanto prima un’operazione considerata centrale per il potenziamento della sicurezza nel centro cittadino.