Estate sostenibile, alla scoperta dei paesaggi green: i vantaggi di viaggiare in auto

L’estate 2022 è quasi alle porte, e in realtà queste settimane sono le migliori per iniziare a programmare le vacanze estive. Inoltre, si consiglia di pensare alla possibilità di vivere un’estate sostenibile, dunque di divertirsi cercando però di valorizzare la natura e di andare incontro all’ecosistema. È possibile lanciarsi alla scoperta dei paesaggi green più belli viaggiando in auto, ed è proprio su questo tema che ci concentreremo oggi.

Come trascorrere l’estate 2022 all’insegna della sostenibilità

Ci sono molte mete green che non aspettano altro che essere visitate, e non si parla soltanto delle bellezze tricolori. Basti ad esempio citare l’Irlanda, e destinazioni specifiche come Cork, Galway e Londonderry. Anche gli Alti Tauri in Austria, poi, meritano un piccolo approfondimento, soprattutto grazie al bellissimo parco nazionale locale, che consente di immergersi nella natura e nel relax. Tornando al territorio italiano, però, ecco una meravigliosa regione come il Friuli che si rivela all’altezza delle mete straniere appena citate, in quanto capace di ospitare alcune meraviglie del calibro del Lago di Sauris, ad esempio. Tutte queste destinazioni possono essere tranquillamente raggiunte anche in auto, a patto che si tenga conto anche dei consumi e del fattore risparmio, a partire dalla vettura scelta. In questo scenario, non fa eccezione la polizza assicurativa, per la quale conviene individuare alcune soluzioni vantaggiose proposte da specifici portali web, come ad esempio quella relativa alla polizza online su Assicurazione.it, per citare un’opzione. In questo modo sarà possibile viaggiare in serenità senza gravare eccessivamente sul portafogli.

Infine, tra le altre mete ideali per vivere un’estate 2022 sostenibile e votata alla natura, ecco delle alternative altrettanto interessanti come i Paesi Baschi e la Danimarca, un autentico must per quel che riguarda il green e la natura incontaminata.

Come viaggiare in automobile rispettando la natura

Una volta presa la decisione di partire e di raggiungere in auto le destinazioni d’interesse, è importante valutare una serie di aspetti che assicurino al conducente il corretto funzionamento dell’auto, sia per una questione di rispetto della natura, sia per quel che riguarda la sicurezza dei viaggiatori. Di conseguenza, è fondamentale che l’auto sia stata revisionata a ridosso della partenza, soprattutto se si parla del motore, degli pneumatici e del sistema di climatizzazione. Inoltre, per contrastare l’aumento dei consumi di carburante, è bene seguire specifiche regole, tra cui quella relativa allo stile di guida: un modo di guidare troppo aggressivo, infatti, influisce negativamente sui consumi di carburante e dunque anche sulle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

In secondo luogo, si suggerisce di approfittarne per informarsi su alcune modalità come il car sharing, che ultimamente prende sempre più piede anche nel settore dei viaggi on the road. Si potrebbe poi pensare al noleggio di una vettura elettrica, per un viaggio estivo all’insegna della mobilità green. Per quel che riguarda le vacanze on the road, poi, vi sono alcuni vantaggi che meritano di essere sottolineati; un viaggio di questo tipo, infatti, garantisce una libertà e un’indipendenza assolute, e consente di scoprire tantissimi paesaggi e mete, senza fissarsi con un programma rigido e fisso. Scegliere questa soluzione di viaggio può rivelarsi sicuramente faticoso, soprattutto per chi guida, ma, ad ogni modo, i vantaggi sono sicuramente superiori ai contro.