Imperia: rivolta in carcere, situazione tornata alla normalità stamattina alle 4.30. Agenti esausti

Solo alle 4,30 di questa mattina gli esausti agenti della Polizia Penitenziaria di Imperia, con il supporto dei colleghi arrivati da Genova, sono riusciti a resistere e a chiudere, non con poche difficoltà, i detenuti, nel carcere del capoluogo.

La conferma arriva da Fabio Pagani, segretario della Uil Polizia Penitenziaria: “Lo scenario che il personale si è trovato di fronte – ha detto questa mattina - è praticamente di una vera e propria distruzione. Il secondo piano dell'Istituto è ‘raso al suolo’ con un corridoio al limite della percorribilità”.

La protesta messa in atto da alcuni detenuti è rientrata notte inoltrata, senza che la polizia penitenziaria abbia dovuto far ricorso ad atti di forza: “Non posso non ringraziare tutto il personale – prosegue Pagani – ma la polizia penitenziaria di Imperia è esausta. Fondamentale è stato il supporto dei colleghi di Genova intervenuti questa notte, per aver gestito con esemplare professionalità ed equilibrio ore di tensione. Ora occorre l'intervento tempestivo dell'Amministrazione che ci auguriamo trasferisca in altra sede i detenuti che hanno capeggiato la protesta”.

La situazione è sotto controllo ma, secondo Pagani, la protesta di Imperia può rappresentare la spia di un disagio più ampio: “Imperia è un Istituto che merita attenzione da parte dei vertici del Dap – termina - soprattutto in merito alla grave carenza organica di Polizia penitenziaria. Per questo i riflettori debbono restare accesi , onde evitare derive di violenza e disordini”.