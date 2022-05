Taggia: giardini di Madonna del Canneto, Oggero (PD) “Meglio dedicarli ai caduti delle guerre, ma perché sono ancora chiusi?” (foto)

“L’area a parer nostro non doveva essere utilizzata per la creazione di un giardino per bambini ma bensì per un "giardino monumentale" dedicato ai caduti della prima e seconda guerra mondiale”.

Questo il parere del segretario del PD di Taggia, Lorenzo Oggero e Davide Caldani, candidato a sostegno della lista Progettiamo il futuro per Gabriele Cascino candidato sindaco, in merito all’intervento di riqualificazione dei giardini di Madonna del Canneto. Lo spazio verde è stato presentato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale a pochi giorni dalla riapertura. “Per quanto importante riqualificare la zona e creare spazi per i giovani di Taggia ci sentiamo in dovere di sottolineare come si potesse destinare quel luogo al ricordo dei nostri Caduti: con targhette, statue e cartelloni. Una sorta di cammino culturale all'interno del giardino stesso”.

“Aldilà della nostra idea ci saremmo aspettati però che l'amministrazione intervenisse su tutta l'area anche in corrispondenza della chiesa stessa magari con un impianto di illuminazione in modo da poterla visitare anche nelle ore notturne. - aggiunge Oggero - A distanza di nove giorni dalla presentazione via social, avvenuta con un video virale il 20 maggio, oggi, il giardino risulta ancora chiuso per lavori nonostante il sindaco abbia detto sia ‘Pressoché terminato’, annunciando orgogliosamente di aver restituito uno spazio promesso ai cittadini”.

“Promesso ma non da programma: nella relazione finale si può chiaramente leggere che l'opera è stata inserita tra quelle ‘fuori programma’ - puntualizza il rappresentante dei dem - Abbiamo constatato di persona la situazione dopo una segnalazione di alcuni abitanti che pensavano che i giardini fossero aperti. Il cancello era chiuso ma i ragazzini erano già lì: salto del muretto alla vecchia maniera e via a giocare nei nuovi giardini”.