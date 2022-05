Terzorio: approvato il 'Bonus Bebè' sulla Tari, Ferrari "Un aiuto concreto in un momento difficile per le famiglie"

A Terzorio l’amministrazione comunale del sindaco Valerio Ferrari ha varato il "Bonus Bebé" sulla TARI (art. 22 del Regolamento Comunale). Si tratta di una misura di sostegno alle famiglie ma in che cosa consiste? "È uno sconto del 10%, aggiuntivo rispetto all’agevolazione prevista per il compostaggio domestico, per tutti i nuclei familiari in cui sono presenti bambini fino ai 3 (tre) anni" - ci ha spiegato il primo cittadino.