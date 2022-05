Sanremo: anteprima nazionale ieri da 'Grandi Auto' per l'Alfa Romeo Tonale, un marchio che torna dopo 25 anni (Foto e Video)

Presentazione in anteprima nazionale, ieri sera alla concessionaria ‘Grandi Auto’ di corso Marconi a Sanremo, per la nuova Alfa Romeo Tonale, Suv ibrido del marchio italiano che torna nella città dei fiori dopo 25 anni di assenza.

Davanti a clienti, amici e molti esponenti della politica e dell’economia matuziana, il patron della ‘Grandi Auto’, l’ex Sindaco Maurizio Zoccarato ha presentato il nuovo marchio e la nuova auto: “E’ un’icona italiana e per noi è la prima volta – ha detto – ma non ci fermiamo qui perché ne prenderemo altri ex Fca, tra cui anche Jeep. Riportiamo Alfa Romeo con un’anteprima nazionale in provincia di Imperia. E’ una serata importante, anche perché significa nuove assunzioni senza dimenticare la tradizione della nostra concessionaria, partita da Sanremo e arrivata a Savona e Alessandria ma che arriverà anche ad Asti. Siamo partiti con Pegueot e oggi rappresentiamo 6 marchi di vetture tradizionali, 3 commerciali e 2 di veicoli usati”.

Zoccarato ha confermato di voler arrivare a potenziare ancora l’azienda ed essere un punto di riferimento per il cliente: “Alfa Romeo è sicuramente il fiore all’occhiello perché è il marchio più conosciuto che potevamo prendere in questo momento”.

C’è la possibilità in futuro di accordi con altre concessionarie o imprenditori del settore a Sanremo: “No, al momento no. Siam un’azienda molto semplice, con una linea diretta di comando e gestione. Cercheremo di strutturarci di più, potremo fare delle acquisizioni ma null’altro”.