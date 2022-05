Sanremo: dalle 21 di lunedì, parzialmente interrotta l’erogazione dell’acqua in alcune zone della città

Dalle 21 di lunedì 30 maggio e sino ad ultimazione dei lavori previsti entro le 2 di domani, sarà parzialmente interrotta l’erogazione dell’acqua nelle zone di Via Galilei, Via Deamicis, Strada Borgo Tinasso, Via Tasciaire, Via Margotti, Via Borea e Carrozzabile San Pietro parte bassa.



A comunicarlo è la ditta Rivieracqua dopo aver verificato l’ampliamento della rottura della condotta in Corso Trento Trieste 36, presso la cameretta di manovra ‘Permare. Al ripristino delle condizioni normali di erogazione si potranno verificare fenomeni di opalescenza della fornitura idrica che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità dell'acqua.