Imperia: i piccoli della scuola dell'infanzia dell'Istituto Littardi in gita per la città sul renino della RT (foto)

“Giornate di scuola da ricordare per i nostri bambini delle varie scuole dell’infanzia dell'Istituto Comprensivo Littardi, che nei giorni 25,26 e 27 maggio hanno avuto la possibilità di andare in gita per la nostra bellissima Imperia con il trenino messo a disposizione dalla Riviera Trasporti”. A comunicarlo sono le maestre delle scuole Infanzia di Piazza Roma, Via Ulivi ai Piani.

“Il nostro dirigente scolastico prof. Angelo Quaglia ha voluto fare questo graditissimo regalo agli studenti più piccoli del nostro Comprensivo, tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia Piazza Roma, Via degli Ulivi e Piani hanno trascorso tre mattinate intense visitando Borgo Prino, Borgo Marina, Borgo Parasio, per poi dirigersi verso Oneglia per rientrare felici a scuola.

I bambini hanno passato una mattinata diversa all’insegna della scoperta della nostra città, una mattinata all’insegna delle risate, ma anche delle nozioni di educazione civica, parlando del Duomo e dei nostri bellissimi Borghi.

Un grazie alla Riviera Tasporti per la disponibilità e professionalità dimostrata ed in particolare al nostro autista Lorenzo per la professionalità, ma soprattutto per la pazienza di questi tre giorni”.