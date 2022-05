Ventimiglia: centro di accoglienza migranti, il PD "Alla fine si torna alla soluzione precedente!"

“Dopo due anni e mezzo durante i quali l'amministrazione ha deliberatamente ignorato il problema dell'immigrazione, causando disagi e mettendo anche in pericolo la vita dei migranti, e non ha fatto nulla, si torna al punto di partenza”.

Interviene in questo modo il circolo ventimigliese del Partito Democratico, commentando la decisione di riaprire il centro di accoglienza per migranti. “L'ipotesi rimane unica: realizzarlo al Parco Roya, esattamente dove era stato durante la precedente amministrazione. E' ormai chiaro a tutti che l'ipotesi proposta dal Sindaco, di realizzare un centro in zona Mortola, per il quale sono necessari importanti lavori di bonifica e la variazione all'accordo di programma, non era altro che una boutade per fingere di voler trovare una soluzione, che sinora non si è perseguita con la dovuta serietà ed attenzione”.

“Una posizione ambigua quella del Sindaco – prosegue il PD - che ha lo scopo di non scontentare nessuno all'interno della propria maggioranza. Maggioranza sempre più divisa, anche sulla gestione della Protezione civile della nostra città: scopriamo che le richieste del vice Sindaco sono rimaste totalmente inascoltate e che una realtà importante che tanto ha fatto e fa tuttora per i cittadini, si trova in una situazione di totale abbandono, privata addirittura delle attrezzature minime necessarie per svolgere al meglio le sue preziose funzioni”.

“Dimostrazione di indifferenza e superficialità – termina il PD - che ha causato persino le dimissioni da parte di tanti volontari: l'amministrazione non si vergogna?”