Ospedale Saint Charles Bordighera: Di Meco e Novembre "Forse il Pd non ricorda la gestione Burlando"

“Abbiamo letto con una certa sorpresa le parole degli esponenti locali del Partito Democratico riguardo la questione dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. Forse non ricordano che durante i 10 anni di amministrazione regionale del Partito Democratico con a capo Claudio Burlando avevano stabilito la chiusura definitiva dell’ospedale bordigotto”.

Intervengono in questo modo Giuseppe Di Meco e Patrick Novembre, responsabili provinciale e cittadino di Bordighera per Italia al Centro Lista Toti, che replicano alle dichiarazioni del Partito Democratico sul futuro dell’Ospedale Saint Charles. “La soppressione del Saint Charles – proseguono - doveva avvenire perché non era ritenuto dall’amministrazione Pd, nè utile e nè necessario e parallelamente era previsto un ridimensionamento degli altri due ospedali provinciali: quello di Imperia e quello di Sanremo. Durante invece l’amministrazione di Giovanni Toti, si è voluto contrastare questa tendenza e questa programmazione voluta dalla sinistra. Per quanto riguarda l’ospedale di Bordighera si è studiato, anche attraverso il confronto e l'ascolto con le amministrazioni locali, quelle che erano le possibilità e le esigenze dello stesso territorio”.

“In un tavolo di lavoro condiviso – vanno avanti Novembre e Di Meco - è nata l’idea di una collaborazione e di un bando che potesse incentivare e motivare i privati ad occuparsi dell’ospedale di Bordighera e questo sta proseguendo. Le criticità emerse esclusivamente di natura tecnica non cambiamo assolutamente, come ha più volte ribadito il Presidente Toti, la volontà politica dell’amministrazione regionale di dare un futuro all’ospedale di Bordighera con la collaborazione del privato. I ritardi sono dovuti perché e forse gli esponenti del PD non sI sono resi conto, abbiamo avuto due anni di gravissima emergenza sanitaria legata al coronavirus e quindi i tempi si sono inevitabilmente dilatati”.

“Gli amici del PD devono stare sereni – terminano - perché mentre la loro intenzione e la loro politica era quella di chiudere l’ospedale di Bordighera, l’amministrazione Toti vuole dare una vita e un futuro ad un ospedale strategico come quello di Bordighera. Quindi, sarebbe più serio invece che fare della bassa propaganda ricordare quelle che erano le intenzioni iniziali sull’ospedale di Bordighera e auspichiamo più serietà e spirito di collaborazione nell’interesse dell’intera comunità”.