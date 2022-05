Sanremo: domenica al Teatro del Casinò lo spettacolo “ArcaMuseo – Il Museo della Civiltà Umana”

Domenica 29 maggio alle ore 15 presso la Sala Teatro del Casinò di Sanremo andrà in scena il saggio teatrale dal titolo “ArcaMuseo – Il Museo della Civiltà Umana”, ad opera degli alunni dell’ I. C. Sanremo Levante che hanno partecipato all’attività del PON FSE dal titolo “Una scuola per L’estate”–Modulo Tutti in scena 2. Il sipario si aprirà su tre curatori museali impegnati nella creazione del “ArcaMuseo - Il museo della Civiltà Umana”, un luogo destinato a raccogliere simbolicamente tutta la bellezza che l’umanità ha saputo realizzare.



Lo scopo del progetto museale intrapreso dai tre protagonisti è quello di salvare l’uomo attraverso la sua arte, puntando i riflettori sulla bellezza che l’umanità ha saputo produrre. Fine ultimo quello di preservare per i posteri il meglio dell’opera umana con l’intento di educare le nuove generazioni al bello. A fare da linee guida per la difficile scelta saranno i pilastri dell’educazione civica (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale), la disciplina reintrodotta recentemente tra gli insegnamenti della scuola italiana, cardini attraverso i quali si definiranno gli ambiti dell’indagine artistica.



Sul palco a far vivere magicamente l’arte, oltre ai tre curatori, sarà un coro teatrale formato da quattordici elementi, che diverranno a loro volta i protagonisti delle opere artistiche che ‘saliranno’ sull’ArcaMuseo. E’ stato proprio il coro il fulcro del corso teatrale e sarà un importante personaggio dello stesso saggio. Gli interpreti saranno i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Bussana.



In scena Achcharif Asinat, Dalla Libera Lorenzo, Donetti Matilde, Duvant Alice, Fortugno Iris, Garzo Adele, Giordano Filippo, Giuriato Ylenia, Longordo Rita, Manlaikhaf Aicha, Marengo Manuel Mantas, Oddone Eleonora Myrddin, Rossi Francesca, Semeria Chiara, Testa Paolo Felice, Tosi Davide, Zangari Pierfrancesco. Testo e regia Barbara Buscaglia e Umberto Salemi. "Un ringraziamento va all’organico amministrativo dell’I.C. Sanremo Levante e in particolare nelle persone del Dirigente, Anna Maria Fogliarini e del DSGA Andrea Riccio e al Casinò che ha messo a disposizione la sala senza oneri. L’ingresso è gratuito" - ricorda Barbara Buscaglia.