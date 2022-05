Lo chef ventimigliese Diego Pani è il giurato più giovane al Campionato Mondiale di Pesto

Al Palazzo Ducale di Genova è Diego Pani il più giovane giurato della 9ª edizione del Campionato Mondiale di Pesto genovese al mortaio.

“Una grande responsabilità per me e un onore essere giudice di una competizione che porta nel mondo il nome della regione Liguria e quello delle nostre radici. Ringrazio Roberto Panizza, grande ambiasciatore del pesto, per questo incarico” - ha dichiarato Pani.

Il celebre Roberto Panizza è stato anche ospite di “Al Forte”, l'evento curato dallo chef ventimigliese, dove ha tenuto una conferenza incentrata sull'eccellenza ligure che è il pesto e mostrato le tecniche della sua leggendaria ricetta, “pestando” per la prima volta nella città di confine.

La ricetta del suo pesto sarà servita ai tavoli del nuovo ristorante di Pani “Locanda Marinai” a partire dal 20 giugno, a Bordighera alta.

La gara.

100 finalisti per questa edizione post-pandemia, scelti attraverso una selezione, avvenuta come sempre seguendo i tempi di iscrizione e inserendo di diritto i vincitori di gare eliminatorie.

Sette in totale di cui cinque contese in Italia e due all'estero. Tutte le professioni vengono rappresentate, artigiani, operai autisti e coltivatori, manager, imprenditori e consulenti, professori e studenti, casalinghe etc. I concorrenti provengono da 11 regioni italiane mentre i rappresentanti stranieri sono quattordici. Il più lontano proviene da Tokyo, mentre il più vicino da piazza Matteotti a pochi passi da Palazzo Ducale. La giuria è formata da trenta persone selezionate per esperienza, competenza e attivismo nel mondo del food e della comunicazione territoriale. A condurre la manifestazione, oltre a Roberto Panizza e le altre persone dell'associazione culturale “Palatifini”, il presentatore televisivo Beppe Convertini (gara dei cento) l'attrice Danila Barone (gara dei bambini) e la giornalista Eva Perasso per la diretta streaming.