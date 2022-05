Sanremo: due incidenti in pochi minuti alla rotonda tra via Martiri e via Pietro Agosti (Foto)

Due incidenti stradali in pochi minuti, questa mattina intorno alle 12.30 alla rotonda tra via Martiri e via Pietro Agosti a Sanremo.

Nel primo non si sono registrati feriti ma solo danni ai mezzi coinvolti mentre, nel secondo, una donna che era alla guida del proprio scooter, è stata sbalzata a terra nell’urto con un’auto.

Ancora da chiarire, a opera della Municipale che ha rilevato il sinistro, la dinamica dell’incidente. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa matuziana e trasportata in ospedale.

(Foto di Tonino Bonomo)