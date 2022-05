Marketing Territoriale, nasce il nuovo brand ambassador ‘Il Sale della Liguria’

“Attivare la memoria spontanea con un effetto recall è lo scopo della maggior parte dei gadget territoriali. Quando poi incrociano il settore agroalimentare i cinque sensi sono garantiti. È quello che si propone il nuovo testimonial del territorio ‘Il sale della Liguria’, progetto ideato dal marketer Franco Laureri e dal Maestro di Cucina Renato Grasso per comunicare i saperi e i sapori di quel mare verde, cioè del nostro entroterra, sempre più ricercato per momenti di relax così come dai viaggiatori di tutto il mondo”.

Lo afferma il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana che parteciperà insieme ai vertici dell’associazione ‘antiche Vie del sale’, ai sindaci e agli imprenditori dell’agroalimentare della Valle Arroscia alla presentazione del progetto presso il pastificio fratelli Porro, Via Nazionale 10, Ponti di Nava, domani, giovedì 26 maggio alle ore 17.30. Seguirà un educational, a cura dello chef Renato Grasso, sull’uso in cucina del ‘Sale della Liguria’ con protagonisti i prodotti tipici del territorio. “Sarà anche occasione – conclude Piana – per ricordare le nostre tipicità e sentieri come le Vie del Sale, su cui puntiamo per migliorare sempre di più le experience alternative alla costa ed autentiche, frutto del lavoro dell’uomo e della storia”.