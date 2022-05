Ristoranti della Tavolozza: presentata al salone del Libro di Torino l'edizione 2022 (video)

L’edizione 2022 della Guida dei Ristoranti della Tavolozza è stata presentata questa mattina presso il Salone del Libro di Torino.

Nello stand della Alleanza delle Cooperative Italiana, Roberto Pisani in rappresentanza dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza che cura la guida e Enrico Anghilante, editore del gruppo Morenews che sostiene e promuove la pubblicazione, è stata presentata la nuova edizione della guida.

Oltre al pubblico presente al Salone presso lo stand, grazie al collegamento streaming un pubblico molto grande ha seguito l’evento in diretta e che può essere rivisto a questo link.

“Siamo molto contenti del successo di questo incontro – dichiara Roberto Pisani, a nome dei Ristoranti della Tavolozza – e vogliamo ringraziare la Morenews e l’alleanza delle Cooperative per l’ospitalità in questa importante occasione. La nuova guida ha una copertina di colore verde, un riconoscimento per i ristoranti selezionati in guida e impegnati da sempre sui temi della cucina sostenibile e rispettosa dell’ambiente. La guida, sia in formato cartaceo che digitale, è uno strumento indispensabile per quanti vogliono scoprire una cucina regionale autentica, dove la tradizione è la protagonista. Un particolare ringraziamento voglio rivolgerlo all’editore Enrico Anghilante ed al gruppo Morenews, che supporta le nostre iniziative e che con la nuova testata Traveleat offre una grande visibilità a tutte le attività della nostra associazione”