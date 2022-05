Un tir di aiuti per gli ucraini in fuga dalla guerra: catena umana della solidarietà carica il mezzo diretto in Polonia (foto e video)

È un tir di solidarietà quello che domani partirà da Riva Ligure per raggiungere i profughi ucraini in Polonia. Questo pomeriggio una catena umana ha permesso di caricare ben 15 bancali di ogni genere di prima necessità, cibo, vestiti, coperte e giocattoli. VIDEOSERVIZIO

Tanti i volontari che si sono messi a disposizione dell'iniziativa guidata da Angelo Lanteri. La sua è stata una delle prime raccolte di aiuti per gli ucraini in fuga dal loro Paese invaso dalla Russia e una delle ultime iniziative di solidarietà ancora attive in provincia di Imperia.