Weekend a Sanremo per Cecilia Rodriguez e il fidanzato Ignazio Moser: ieri sera una pizza sul lungomare

Cecilia Rodriguez (sorella della più note Belen) e Ignazio Moser (a sua volta figlio del grande campione di ciclismo) in vacanza a Sanremo.

Sono stati ‘pizzicati’ ieri sera alla pizzeria ‘Napul’è’ di giardini Vittorio Veneto dall’obiettivo di Tonino Bonomo. Una pizza e una specialità di pesce per concludere con un buon dolce, al termine di un weekend romantico nella città dei fiori.

E chissà se Cecilia e Ignazio ne hanno approfittato anche per vedere l’Ariston, dove la sorella della prima ha partecipato al Festival o sull’arrivo di via Roma, dove Francesco ha conquistato la ‘Milano-Sanremo’. Sicuramente non è mancata una passeggiata sul lungomare.