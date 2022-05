Montalto Carpasio: la Frandura e la Carpasina ottengono la Denominazione Comunale d'Origine

La Frandura è tipica di Montalto, un piatto del XVIII secolo, quando cioè la coltivazione ed il consumo delle patate si diffuse nelle valli della Liguria e in modo particolare nella Valle Argentina. Sembra che la storia di questa pietanza sia da ricercarsi nel trovare un uso alternativo a quelle patate che venivano rovinate dai denti degli attrezzi dei contadini. Quindi per non sprecare questi tuberi si trovò questa ricetta che prevede la cottura al forno delle patate tagliate a fette sottili e amalgamate con la pastella. La Carpasina invece è tipica di Carpasio. Si tratta di pane d'orzo, un cereale alternativo, usato per ovviare alla penuria di grano e macinato rigorosamente a pietra. Un pane della tradizione contadina di consistenza dura e pertanto veniva bagnato con l'acqua per ammorbidirlo e poi condito con olio, pomodori, acciughe e basilico.