Due lavori domani al 'Roya 1' a Imperia e Diano Marina: possibili problemi nel Golfo Dianese

Sono previsti nelle prossime ore sono previsti due interventi di riparazione della condotta adduttrice del ‘Roya 1,’ a Imperia e Diano Marina.

Il primo lavoro è previsto in Calata G.B. Cuneo nel capoluogo, in corrispondenza del civico 57 mentre il secondo a Diano, nuovamente in via Torino in prossimità dello stabilimento balneare ‘Bagni Teresa’. “L'esecuzione delle opere sui due fronti – sottolinea Rivieracqua - sarà realizzata simultaneamente al fine di limitare il più possibile il disagio agli utenti”.

Considerato che l'entità delle rotture si sta gradualmente ampliando potrebbe essere necessario eseguire delle manovre di rete che potranno comportare cali di pressione o anche l’interruzione del servizio nelle porzioni di territorio più elevate dell'abitato di Oneglia e in tutto il Golfo Dianese, dalle 11 di domani e fino all’ultimazione dei lavori, prevista entro le 20.30.

Come sempre, al ripristino delle condizioni normali di erogazione, si potranno verificare fenomeni opacità diffusa della fornitura, che andranno progressivamente a scomparire e, comunque, non pregiudicheranno la potabilità dell'acqua.