Con il progetto Interreg Alcotra PITEM Pa.C.E., l'analisi su sei borghi della provincia di Imperia

Salvaguardare e valorizzare il costruito dei borghi dell’entroterra nella provincia di Imperia: questi sono alcuni degli obiettivi che il progetto Interreg Alcotra PITEM Pa.C.E. (Patrimonio, Cultura, Economia) si prefigge di ottenere tramite le azioni previste dai progetti semplici Salvaguardare e Scoprire per promuovere.Proprio per perseguire queste finalità, la professoressa Rita Vecchiattini del Dipartimento Architettura Design dell’Università di Genova ha coordinato un gruppo di ricerca per effettuare un lavoro di analisi e approfondimento sul costruito storico di sei borghi - Aquila d’Arroscia, Bajardo, Buggio di Pigna, Cenova di Rezzo, Isolabona, Realdo di Triora - e per raccogliere informazioni su materiali e tecniche di tradizione ancora presenti sul territorio. I risultati di questo lavoro sono fondamentali sia per far conoscere e sensibilizzare al recupero di questi territori, sia per renderli attrattivi e favorire uno sviluppo economico sostenibile.