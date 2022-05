Il covid allenta la presa sugli ospedali: torna la day surgery all'ospedale 'Saint Charles' di Bordighera

La pressione della pandemia sul sistema sanitario di zona sta costantemente scendendo e, quindi, Asl1 sta programmando un nuovo assetto degli ospedali in provincia.



Il piano dell'azienda sanitaria prevederà l'accentramento dei pazienti covid sul reparto di malattie infettive di Sanremo e la riconversione delle cure intermedie di Bordighera da pazienti covid a pazienti no covid.

Questo permetterà ad Asl1 di rilanciare, a partire dal 30 maggio, tutta l'attività di day surgery e ambulatoriale presso l'ospedale 'Saint Charles', già presente prima della pandemia.



In questo modo sarà possibile recuperare tutta l'attività chirurgica arretrata, oltre a riattivare completamente il programma 'Re-Start'.

L'ampliamento organizzativo permetterà, inoltre, di ripartire a pieno nei giorni feriali presso l'ospedale di Bordighera, con gli esami Tac e risonanza con mezzo di contrasto.