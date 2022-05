Polemiche sull'assenza del Presidente della Regione al consiglio comunale di Sanremo, Lista Toti Liguria: "Toti presente ma nelle sedi opportune"

"Stupiscono le critiche per l'assenza del presidente della giunta e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, al consiglio comunale di Sanremo di questo pomeriggio". Ad intervenire sulla polemica sorta nelle ultime ore è la 'Lista Toti Liguria' che spiega: "La sede opportuna per il confronto sui temi in materia di sanità e sulle posizioni della giunta resta in ogni caso il consiglio regionale. Anche nel corso dell'ultima seduta dello stesso, il presidente Toti ha dettagliatamente risposto a quanto richiesto dalle interrogazioni dell'opposizione sul futuro degli ospedali Saint Charles e Borea, in particolare sull'attivazione del punto nascite".

"A questo peraltro si aggiunge la partecipazione del presidente Toti, il prossimo 24 maggio, a un incontro con il comitato ristretto di rappresentanza dei sindaci della Asl1 imperiese presieduta proprio dal sindaco di Sanremo Biancheri. È sinceramente fantasioso dire che manca il confronto con il territorio o che il presidente Toti eviti di incontrare i rappresentanti locali".