Elezioni Amministrative a Taggia: Cascino "Abbiamo un Prg dal 1985, è assolutamente obsoleto"

“L’approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale (Puc) permetterebbe di indirizzare il territorio in un’ottica di sviluppo coerente, sostenibile dal punto di vista ambientale con servizi adeguati alla comunità”.

Interviene in questo modo il candidato a Sindaco di Taggia, Gabriele Cascino, che prosegue: “Invece anche la Giunta Conio, nonostante il formale impegno di programma presentato 5 anni fa, ha deliberatamente omesso per 4 anni l’approvazione dello strumento, lasciando scadere e buttando via oltre 300mila euro”.

“Noi di ‘Progettiamo il Futuro’ – termina Cascino - ci impegniamo ad approvare il PUC per il Comune di Taggia con modifiche adeguate ai tempi di viviamo e che vivremo, avremo uno strumento urbanistico per dare finalmente un Progetto alla nostra città ed alle sue frazioni”.