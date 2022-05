Sanremo: si cercano comparse in città per il nuovo film del regista Stefano Mordini

La produzione Lebowski S.r.l. è alla ricerca di comparse per il film “2WIN” del regista Stefano Mordini. Si girerà a Sanremo a metà giugno e sarà ambientato negli anni '80.



Si cercano uomini dai 18 ai 70 anni e donne dai 18 ai 70 anni. No tatuaggi visibili (viso, collo, mani, polpacci), capelli naturali (no tinte, no schiariture), no doppio taglio, no rasature con tagli moderni, no sopracciglia tatuate o molto sottili.

I casting si svolgeranno il 28, 30 e 31 maggio e il 1° giugno al cinema Centrale di Sanremo (via Giacomo Matteotti, 107) dalle ore 9 alle 14.