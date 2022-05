Bordighera: sabato al museo Bicknell con Fulvio Cervini, Francesca De Cupis e Mauro Mariotti

Dopo il grande successo dei due precedenti appuntamenti nel giardino del Museo Bicknell, nuovo incontro sabato prossimo alle 16, per la presentazione del volume L'Album Berger. Una raccolta di fotografie in onore di Thomas Hanbury l’omaggio dei botanici per il 75° genetliaco edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri lo scorso anno.

A curare la presentazione sarà il prof. Fulvio Cervini dell’Università degli Studi di Firenze, membro del Consiglio d’Amministrazione delle Gallerie degli Uffizi di Firenze e della Commissione Scientifica dell’Istituto, appassionato studioso dell’arte e dell’architettura locale della sua terra d’origine.

Sono previsti gli interventi di Francesca De Cupis, storica dell’arte della Soprintendenza Archeologia, Bella Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona, di Mauro Mariotti dell’Università degli Studi di Genova e Direttore dei Giardini Botanici Hanbury e di Daniela Gandolfi dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Sarà inoltre possibile ammirare, per la prima volta esposto al pubblico, il prezioso album fotografico originale, pezzo unico senza uguali in altre raccolte, fatto realizzare dal capo giardiniere Alwin Berger dei giardini di La Mortola in occasione del settantacinquesimo compleanno di Thomas Hanbury, dono mancato a causa della prematura scomparsa del destinatario.

Parteciperà alla presentazione la dott.ssa Ursula Salghetti Drioli, Vicepresidente dell’Associazione Amici dei Giardini Botanici Hanbury che leggerà anche i saluti di Lady Carolyn Hanbury, trattenuta in madrepatria.