Diano Marina: sabato prossimo in piazza del Comune la 'Giornata della donazione' con Avis Imperia

Sabato prossimo Avis Imperia organizza a Diano Martina la ‘Giornata della donazione’ che si terrà davanti al comune dalle 8.30 alle 12.30.

Nel rispetto delle normative per il Covid-19, con il distanziamento sociale, sarà una raccolta preferibilmente su appuntamento (chiamare il numero 389/8238230), ma sarà anche libera.

“I nostri donatori e i nostri futuri nuovi donatori – evidenzia l’Avis - saranno accolti da personale medico e paramedico e i volontari, che saranno a disposizione per far si che la donazione sia fatta in tutta sicurezza. Ovviamente bisogna essere in buona salute e presentarsi muniti anche di mascherina”.

“È molto importante che i nostri preziosi donatori di vita – termina Avis - continuino a donare in modo periodico e costante e che magari coinvolgano parenti ed amici”.