Sanremo: autovelox sull'Aurelia Bis, Artioli "Si sospenda l'attivazione fino a quando il limite non sarà a 90 km/h"

Il gruppo consiliare sanremese di ‘Liguria Popolare’ ha inviato un ordine del giorno nel quale impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere all'amministrazione provinciale di non procedere alla installazione dell'autovelox in Valle Armea sull’Aurelia Bis.

Il gruppo chiede uno stop all’attivazione, almeno fino a quando il limite di velocità nel tratto a doppia carreggiata non sia elevato di concerto con l'Anas a 90 km/h, che è quello ordinario per le strade extraurbane o di scorrimento, e che comunque gli incassi derivanti da eventuali violazioni siano utilizzati esclusivamente per interventi nel territorio del Comune di Sanremo.

La Provincia, lo ricordiamo ha disposto l’installazione di un autovelox fisso sul tratto della Aurelia bis che attraversa la Valle Armea, a doppia carreggiata e a doppia corsia per carreggiata, dve vige un limite di velocità di 70 km/h mentre, nel tratto a unica carreggiata e doppio senso di marcia, c’è quello di 80 km/h. “Da statistiche della Polizia Municipale – evidenzia il Consigliere Andrea Artioli - il tratto di Aurelia Bis interessato dal maggior numero di sinistri stradali anche con esiti mortali è proprio quello a carreggiata unica. Appare evidente come l'installazione dell'autovelox nel tratto di Valle Armea sia finalizzata a esigenze di cassa più che di sicurezza stradale”.