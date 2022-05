Punto nascite a Sanremo: Ioculano (Pd) "Ennesima presa di tempo per non decidere, riapertura da giugno alla primavera 2023"

“Ormai gli annunci del Presidente Toti sulla data di apertura del Centro Nascita di Sanremo cambiano data in base alla stagione. Se prima si parlava di un’inaugurazione a giugno ora scopriamo che non sarà operativo prima della primavera 2023". Interviene in questo modo il Consigliere regionale Enrico Ioculano (PD), dopo la conferma arrivata ieri in Consiglio del rinvio per l'apertura del punto nascite all'ospedale di Sanremo, dall'estate 2022 alla primavera 2023.

"La realtà dei fatti - prosegue - è che questo rimandare è solo un modo per prendere tempo e non dire che il punto nascita di Sanremo non verrà aperto e rimarrà solo quello di Imperia. Scelta assolutamente legittima, ma totalmente diversa dagli impegni presi con i cittadini, che speravano di poter contare su due punti nascita. E chi si aspettava una conclusione diversa avrà solo una delusione”.