Bonus da 200 euro ai lavoratori: mancano i frontalieri, Parodi "Non considerati e discriminati"

Mancano i lavoratori frontalieri nel decreto, pubblicato dalla Gazzetta ufficiale, con il bonus da 200 euro previsto dal Governo.

“Ancora una volta discriminati e non considerati – ha tuonato il segretario del Fai, Roberto Parodi – e non si poteva dire che non lo sapevano. Avevamo avvisato tutte le forze politiche di governo ma se ne sono letteralmente fregati. Devo solo dare atto all'unico, il sottosegretario Giorgio Mulè, che ha cercato di intervenire e che dai giorni scorsi con la sua consigliera stiamo lavorando a testi di modifica che a questo punto saranno presentati come emendamenti”.

La decisione del Governo comporterà un allungamento dei tempi visto l'iter parlamentare: “Spero e mi auguro – termina Parodi - che saremo seguiti anche dalle altre forze politiche che comunque mi hanno fortemente deluso”.