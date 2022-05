'Bomba day' di domenica scorsa: ecco come si è vissuto nell'evacuazione della Rsa 'La Grange' di Riva Ligure (Foto)

“Concedetemi di raccontarvi come é stato davvero il ‘Bomba day’ per la residenza ‘Le Grange’ di Riva Ligure”. Sono le parole di Stefano Faraldi, Direttore della residenza (nonché Coordinatore Regionale Liguria per Kos Care) che, a poche ore dalla conclusione di tutte le operazioni connesse all’evacuazione, ha subito risposto alla nostra chiamata, per raccontarci come é stata vissuta questa ennesima prova.

“Ci siamo ritrovati con buona parte del personale alle 4 – prosegue Faraldi - con i dipendenti del turno di notte che avevano già iniziato a preparare il materiale che necessitava per gli ospiti e che non si era potuto trasportare nei giorni precedenti nella ex casa di riposo ‘Violante D’Albertis’ di Santo Stefano al Mare e che ci ha ospitati nella giornata di domenica. Gli ospiti quella mattina sono stati svegliati prima del solito, sia per fare colazione e prendere le terapie, che ovviamente per tutte le solite procedure sanitario-asistenziali, al fine di essere pronti per le 5:30 circa, orario di inizio del ‘trasloco’ da Riva Ligure a Santo Stefano, dove mi sono trasferito anch’io con alcuni dipendenti, mentre in struttura sono rimasti: il responsabile sanitario Dott. Rodolfo Bastardini e la coordinatrice assistenziale Simona Roà per dirigere le operazioni di mobilizzazione e trasferimento ospiti”.

Cosa è accaduto una volta arrivati? “C’era il resto del personale della residenza e uno dei due tecnici del 118 (Cristina e Andrea, che ringrazio per la loro collaborazione). Abbiamo così iniziato ad accogliere gli ospiti che arrivavano accompagnati dalle ambulanze e dal personale di: Croce Rossa Imperia, Croce Rossa Pontedassio, Croce Bianca Imperia, Croce Verde Intemelia e 118 (personale super professionale, non solo per i trasporti, ma anche per il supporto medico e per la sorveglianza e controllo varchi). I trasferimenti sono terminati intorno alle ore 8:40 e, a quel punto, con due collaboratrici sono andato a controllare che la Residenza Le Grange fosse completamente evacuata e messa in sicurezza. Dieci minuti dopo la comunicazione alle autorità che la struttura era stata evacuata in perfetto orario ed era libera e chiusa. Sono quindi tornato alla ‘D’Albertis’ per passare la giornata accanto ai miei ospiti ed al mio team (parte del quale non in turno ma in servizio volontario). La nostra giornata ‘alternativa’ ha avuto ufficialmente inizio!”

Come è andata questa giornata speciale? “Gli ospiti non autosufficienti sono stati accompagnati nelle stanze ai piani superiori, precedentemente preparate, mentre tutti gli altri sono stati fatti accomodare nella sala interna e nel giardino esterno. Dopo un piccolo rinfresco (o colazione bis), l’animatrice ha iniziato a distribuire carte, giochi di società e materiale artistico per intrattenere gli ospiti fino all’orario in cui si é giocato tutti insieme a tombola (a grande richiesta replicata). In mattinata abbiamo ricevuto la visita dell’Asl, con i Dottori Predonzani, Castagno, Di Diadoro, interessati a vedere come fossimo riusciti ad organizzare e gestire materiali e spazi ma, soprattutto, le persone”.

La Rsa ‘La Grange’ ha infatti ospiti sia in regime privato che convenzionato Asl proveniente dai dipartimenti di Salute Mentale, Disabili e Anziani, le cui condizioni di salute non sono ottimali o comunque non proprio idonee a cambiamenti come quello di domenica: “E’ venuto a trovarci anche – prosegue Faraldi - il Sindaco di Santo Stefano Marcello Pallini, che ringrazio ancora per la concessione di poter usufruire della ex casa di riposo come soluzione decisamente più adatta rispetto ad una tensostruttura, che non abbiamo valutato idonea per le tipologie dei nostri ospiti. Verso le 11:30 il personale ha iniziato ad imboccare gli ospiti allettati e poi si é proceduto con la somministrazione del pasto per tutti gli altri. Il nostro personale della cucina era presente per preparare di persona, come sempre ma questa volta in trasferta, il pasto. Dopo pranzo abbiamo ricevuto la visita del Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra, venuto a salutare ospiti e personale”.

Dopo il pranzo, verso le 13.30 è arrivato il via libera per iniziare a rientrare e, intorno alle 16 finalmente tutti gli ospiti erano di nuovo a ‘casa’: “Io mi sono fermato fino a sera per controllare che tutto fosse tornato alla normalità e poi, in autostrada, sono tornato anch’io a casa dalla mia famiglia”.

Quanto è stata dura la giornata, sicuramente per tutte le persone interessate dall’evacuazione ma, nel suo caso per gestire una Rsa? “E’ stata intensa e molto lunga – risponde il Direttore de ‘La Grange - ma se tutto é andato bene é solo perché é stata pianificata ed organizzata insieme al team nei minimi dettagli giorni prima, proprio per dare il minor disagio possibile agli ospiti. Loro sono stati bene, coccolati il doppio del solito e, devo dire, dopo due anni di pandemia e chiusura della struttura prima e visite controllate dopo, molti hanno gradito la gita fuori porta e anzi, alcuni (Aldo, Angelo, Mario, Lelio e Alberta) mi hanno ringraziato col cuore e ‘ironicamente’ chiesto se so di altre evacuazioni prossimamente e rrisposto scherzando che chiederò direttamente al Prefetto Nanei, che colgo l’occasione per salutare ed invitare a visitare la struttura e conoscere gli ospiti e la nostra realtà”.

Stefano Faraldi termina ringraziando personalmente tutto il personale che é stato con lui domenica: “Chi era in turno e chi sarebbe stato di riposo, soprattutto perché non era lì per me ma per gli ospiti: Rodolfo B., Remigio B., Simona R., Simona P., Emanuela A., Alice T., Gersjon Z., Maria M., Silvia T., Alessandro R., Eugenie O., Hajar K., Jessica N., Stefania C., Roberta M., Roberta L., Simona V., Monica P., Stefania I., Deborah M., Francesca T., Maria C., Dania P.,Piero M., Carlos A., Erika G., Simone R., Anna M., Francesco P., Valentina C., Cristina P., Federica C., Cristina C., Iolanda C., Claudia M.,Carmine C., Edoardo D.F., Francesca P., Arianna R., Marianna, Dorina G., Ivana L.. Grazie a tutti!”.