Imperia: 'Incontriamo la Regina in città', domenica l'appuntamento organizzato da 'Sottotina'

Domenica prossima, dalle 15.30 in piazza Pagliari e a palazzo Guarneri nel cuore del Borgo medioevale di Porto Maurizio, si svolge l’appuntamento ‘Incontriamo la Regina in città’, organizzato dal comitato ‘Sotto Tina’, in collaborazione con la Cumpagnia de l’Urivu.

Un tuffo nel passato attraverso un viaggio guidato tra le stanze di palazzo Guarneri, con molti personaggi in costume d’epoca. “Lo scopo della nostra fatica – evidenziano dal Comitato - è quello di far conoscere questo illustre personaggio, Elisabetta Farnese, con immagini e parole, per farla sembrare un poco portorina”.

E’ obbligatoria la prenotazione che può essere fatta al numero 3392077479, dalle 9 alle 19 da domani. Saranno formati gruppi di massimo 15 persone, con i seguenti orari di visita e di programmazione: 15.30, 16, e 16,30. Verrà chiesto un contributo a persona di 5 euro ed è necessario presentarsi muniti di mascherina, mentre il comitato provvederà agli erogatori di gel disinfettante.