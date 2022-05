Vallecrosia: partito il progetto riqualificazione panchine di via Don Bosco

“Il progetto di riqualificazione delle panchine di Vallecrosia è partito da via Don Bosco. Un ringraziamento per l’impegno al consigliere Denis Perrone”.

Con queste parole il sindaco Armando Biasi ha comunicato orgoglioso la riqualificazione delle panchine di via Don Bosco.



Recentemente, inoltre, i bambini della scuola primaria 'Andrea Doria' hanno colorato il muretto lungo la vicina via Roma. L’associazione “Popoli in Arte” ne ha coordinato la realizzazione. L'artista Luca Gavarini ha realizzato i disegni, sulla base di bozzetti eseguiti dai bambini.