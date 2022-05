La Promo&Graphics di Sanremo selezionata per realizzare la 'Vetrata dei sogni' del Gaslini

È la Promo&Graphics di Sanremo la ditta che si occuperà dell’istallazione sulla vetrata all'ingresso dell'Ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

Gaslini Art Project è il progetto, immaginato e coordinato da LaCattedrale, che ha come obiettivo la riqualificazione dell'Ospedale pediatrico Gaslini attraverso l'arte. Prevede la realizzazione di un percorso espositivo di opere d’arte realizzate sui muri degli edifici dei padiglioni dell’ospedale ad opera di grandi artisti internazionali. La ‘Vetrata dei Sogni’ è il portale immaginario che dall'ospedale pediatrico Gaslini si apre sugli orizzonti sconfinati del mare, una finestra aperta che dona speranza e accompagna i piccoli bambini ospiti del Gaslini in un viaggio immaginario alla ricerca dei propri sogni’.

La ditta della famiglia Vergani, già autrice di allestimenti grafici di particolare importanza sul territorio, come quelli per ‘The Mall Luxury Outlet Sanremo’, ‘Unoenergy’ o ‘Casa Sanremo’, farà dono di questo progetto a scopo benefico.

"Siamo molto felici di essere stati selezionati da Paolo Rovelli de LaCattedrale per partecipare a questo progetto con significati sociali e umani importanti, l'obiettivo di tutti è di regalare un sorriso ai bambini lì ospitati. Per me e mio fratello Andrea è motivo di orgoglio la possibilità di dare il nostro contributo a questo progetto", ha dichiarato Alessandro Vergani.