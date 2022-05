Ventimiglia Wine Festival: la denuncia dello chef Diego Pani, "Con quale criterio sono stati scelti due ristoranti più meritevoli di altri?"

"Quale criterio nella scelta delle attività meritevoli di uno stand all’interno della pregevole manifestazione in quartiere Mercato?"

È quanto si chiede lo chef Diego Pani del ristorante Marco Polo di Ventimiglia. Nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Facebook, Pani ha scritto una lettera aperta in merito all'organizzazione di Ventimiglia Wine Festival denunciando: "...Ci sono gli stand di due ristoranti, colleghi illustri da altri quartieri certo, meritevoli, certo. Meritevoli più di altri di questo spazio promosso dal Comune, con quale criterio non si sa. Non è stata data a nessun altro la

possibilità di contribuire e partecipare a questo evento di cui il Comune fa vanto" - denuncia Pani.

"Le attività del quartiere in cui si svolge, è stato deciso di escluderle. - aggiunge - E poi nel nostro quartiere c’è anche il Mercato Comunale. Quello della frutta e della verdura. Quello che racconto tutti i giorni, nelle mie foto, nei miei speciali su Italia Uno. E il Mercato Comunale, quello che amo tanto e di cui mi faccio ambasciatore ogni giorno, è stato lasciato impercorribile, deliberata barriera architettonica in questa giornata di festa, escludendo fino in fondo le attività che tutto l’anno lavorano per se’ stesse, certo, ma per il quartiere altrettanto".