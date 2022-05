Trasporti, ripristino treni Intercity tratta Ventimiglia – Milano, la soddisfazione di Regione Liguria

“Il ripristino delle tre coppie di treni Intercity, a partire dal mese di giugno, sulla linea Milano-Ventimiglia è un’ottima notizia, non solo per il Ponente, ma per tutta la Liguria. In questo modo si va a potenziare il servizio sulla tratta, con importanti ricadute per la vita quotidiana dei liguri, ma anche per i moltissimi turisti che già scelgono e continueranno a scegliere la nostra regione per le loro vacanze”. Così il presidente della Regione Liguria dopo la notizia del ripristino delle tre coppie di treni Intercity Milano-Ventimiglia.



“Apprendo con soddisfazione che le continue richieste di Regione Liguria, dei territori del Ponente e degli operatori turistici, sono state accolte e che finalmente, si torna ad essere collegati con tre convogli Intercity tra Ventimiglia, Genova e Milano, ristabilendo così lo stesso numero di collegamenti di quando era in servizio il Thello. Ringrazio Trenitalia per questo sforzo che sarà sicuramente di forte aiuto ai viaggiatori, siano essi pendolari, studenti, liguri o turisti”, aggiunge l’assessore al Turismo e ai Trasporti della Regione Liguria.