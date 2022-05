Sanremo: gli studenti della Primaria 'Gigi Ghirotti' ieri sulla spiaggia di Bussana per il 'Plogging'

Sulla lunga spiaggia di Bussana Mare, con sole e mare calmo, i giovani delle classi 4a e 5a della Scuola Primaria ‘Gigi Ghirotti’ (accompagnati dai docenti Veronica, Valentina, Mariangela, Rosangela, Grazia e Martina) hanno ben interpretato l'attività sportivo-ecologica del ‘Plogging’.

Iniziato in Svezia da pochi anni, abbina la corsa o la marcia alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Sport ed ambiente rappresentano un binomio indissolubile per il nostro benessere. Il ‘Panathlon Sanremo-Imperia’, che per primo ha lanciato questa disciplina anche in collaborazione con scuole e docenti, ha fornito tutto il necessario per l'attività: guanti, pinze, sacchetti ed ha provveduto a conferire il ‘raccolto’ in differenziata. Circa 30 kg, sopratutto di rifiuti plastici.

Gli studenti, dopo una intera mattinata di attività lungo la spiaggia e con una nuova esperienza, si sono sentiti orgogliosi e felici del lavoro svolto. Il ‘Panathlon’ li ha ringraziati si è complimentato per la partecipazione convinta e determinata e ha quindi donato a tutti l'adesivo ‘Panathlon Plogging’.