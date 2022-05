Diano Marina: raccolta differenziata, giro di vite per i condomini. Il sindaco ha firmato l'ordinanza per metterli in regola

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha firmato una ordinanza per la raccolta porta a porta dei rifiuti per i condomini. Il primo cittadino ordina che entro il 31 maggio, tutti gli amministratori di condominio della città degli aranci provvedano a localizzare un'area di pertinenza dove depositare sacchi e mastelli per la spazzatura. Se non ci saranno gli spazi, il Comune chiede che vengano trovate e sottoposte alla valutazione delle aree sulla pubblica via anche in compresenza tra più condomini.



"In caso di conferimenti incontrollati o non conformi, le dotazioni condominiali verranno sostituite con i kit del porta-a-porta (mastelli) per ciascun utente" - avverte il sindaco nell'ordinanza. I contenitori condominiali collocati in aree private comuni a più stabili dovranno essere identificati con l’indicazione del civico del condominio di asservimento e, laddove sia stato nominato, con il relativo nominativo dell’Amministratore, in qualità di Legale Rappresentante del condominio, peraltro responsabile del corretto mantenimento e utilizzo dei contenitori.



"In caso di mancata identificazione delle attrezzature, ne risponderanno in solido, indistintamente tutti i condomini, ovvero gli Amministratori, in qualità di Legali Rappresentanti dei condomini" - puntualizza nel documento il primo cittadino. In caso di mancato rispetto sono previste sanzioni amministrative pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro.