Poker al Casinò: al toscano Carlo Andreini il trofeo 'Ipo Sanremo 2022', gli incassi superano anche il Festival

E' andata a Carlo Andreini la vittoria e la 'prima moneta' da 320.000 euro all'Ipo Sanremo 2022. Al secondo posto si è classificato il piemontese Federico Fecchio che si è aggiudicato 190.000 euro e, al terzo, il calabrese Michele Tocci che ne ha ricevuti 130.000.

Un podio che si è creato dopo la Final Table di alta professionalità e forte agonismo, durata poco più di nove ore, disputata al Teatro del Casinò. L’atto finale di una dieci giorni di affollati tornei che ha riportato a livelli internazionali la Poker Room della casa da gioco matuziana. Complessivamente le iscrizioni hanno toccato quota 6.502, mentre 4.584 pokeristi hanno gremito le sale della Casa da Gioco, che ha saputo assicurare un’organizzazione precisa nonostante il flusso continuo di giocatori in tutte le sale.

Sono stati 3.767 gli iscritti al 'Main Event' dell'Italian Poker Open Sanremo 2022, un esercito di players che ha fatto lievitare il montepremi a oltre 2 milioni, superando quello garantito di un milione di euro e le più rosee previsioni di partecipazione. L’Ipo Sanremo 2022 ha segnato il ritorno del grande Poker europeo con il tutto esaurito per una dieci giorni entusiasmante, dove players provenienti da tutta Europa si sono sfidati e divertiti non solo nei tornei ma anche nel 'Cash Game' e in tutte le sale della Casa da Gioco.

L’invasione dei pokeristi, provenienti da Austria, Belgio, Germania, Svizzera ma soprattutto dalla vicina Francia e dall’Italia ha determinato riscontri più che positivi anche nelle strutture ricettive e commerciali cittadine e del comprensorio. La macchina organizzativa della Casa da Gioco, ancora una volta, ha evidenziato la grande professionalità nell’assicurare un ambiente unico per eleganza, sicurezza e metodologie di gioco.

Il flusso di visitatori ha raggiunto tutta l’offerta di intrattenimento. Nei primi dieci giorni di maggio il Casinò di Sanremo ha incassato più di 2 milioni, risultato superiore ad ogni aspettativa e che ha superato quello dell’ultimo Ipo Sanremo 2019 e addirittura quello del periodo festivaliero.