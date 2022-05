Domenica prossima Bordighera diventa città dello sport, all’insegna del podismo e delle due ruote

“Aspettando la marcia” (locandina in basso) è il nome della manifestazione che l’associazione culturale Bordieventi organizza a scopo benefico con l’accordo di “U Risveiu Burdigotu”, sodalizio che ha ideato e organizzato negli anni la tradizionale “Marcia delle Palme”. Il percorso di 11,5 km, non competitivo ed aperto a tutti compresi gli amici a 4 zampe, partirà alle ore 9.15 dalla Spianata del Capo (ritrovo fissato alle ore 8.00) per toccare il centro storico, il Beodo, Sasso, Madonna della Neve, Vallebona e Borghetto San Nicolò ed infine tornare nuovamente presso la Spianata del Capo. Lungo il tracciato saranno presenti punti di ristoro e, a fine marcia, verrà offerto il tradizionale “pan bagnau”. La quota di iscrizione è di 12 euro (10 euro in prevendita) e comprende una maglietta ricordo.

Dedicata agli amanti della mountain bike elettrica, invece, la “Monte Nero E-MTB experience” (locandina in basso): un evento sportivo non competitivo per scoprire e conoscere la rete sentieristica che si snoda sulla collina immediatamente alle spalle di Bordighera, con tour guidati di diverso grado di difficoltà (base, medio, esperto). Previsto inoltre un circuito dedicato ai bambini e ragazzi della scuola di MTB Sanremo Bike School, aperto anche a chi desidera avvicinarsi a questo sport purché munito di bicicletta e casco.

La quota di iscrizione di 15 euro comprende la maglietta e un piccolo rinfresco alle ore 13.00 circa, termine della manifestazione, presso Sant’Ampelio.

SI ricorda che, con apposita ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, sono stati disposti specifici provvedimenti per consentire lo svolgimento della manifestazione “Aspettando la marcia”. Domenica 15 maggio, dalle ore 6.00 alle ore 15.00, sono dunque istituiti:

- il divieto di sosta con rimozione forzata in Spianata del Capo (tutto il lato ovest);

- l’interruzione temporanea della circolazione, regolata da agenti della Polizia Municipale, nei tratti di strada interessati dallo svolgimento della marcia.

I partecipanti, nei tratti di strada non disciplinati nei punti precedenti, dovranno attenersi alle norme specifiche del Codice della Strada.