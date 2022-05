Dal Principato di Monaco: da domani stop all'uso della mascherina al chiuso, via libera da Alberto II°

Vista l'evoluzione della situazione sanitaria che conferma una circolazione contenuta del virus, il Principe di Monaco su proposta del suo Governo, ha revocato l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso da domani.

Non sarà più obbligatorio indossare la mascherina, sia per il personale che per i visitatori, nei negozi e in altri luoghi chiusi, aperti al pubblico nel Principato. Resta comunque obbligatorio l'uso della mascherina nelle strutture sanitarie, nelle strutture ricettive per anziani, oltre che sui mezzi pubblici, taxi e altri veicoli, per chi ha più di 5 anni di età.

Il Principe raccomanda comunque l'uso della mascherina in luoghi chiusi per persone a rischio o durante eventuali assembramenti.