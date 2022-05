Ventimiglia: nuovo tunnel e guida multimediale per l'area archeologica, Bertolucci "Progetto d'eccellenza"

Questa mattina è stato presentato il nuovo tunnel multimediale che collega le terme alla necropoli e al teatro romano nell'area archeologica di Nervia. Il passaggio, che rievoca la vita di una donna di Albintimilium, le cui spoglie sono state eccezionalmente rinvenute in un sarcofago di piombo, materiale raramente utilizzato, sarà inaugurato sabato prossimo alle 17 e verrà presentata la nuova guida multimediale per scoprire la città romana con un'audioguida multilingue, ricostruzioni 3D, testi e immagini di approfondimento.



Gli interventi sono realizzati grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e al cofinanziamento del Comune di Ventimiglia. L'apertura al pubblico avverrà alla presenza di Alessandra Guerrini, Direttore regionale Musei Liguria (Ministero della Cultura), Gaetano Scullino, Sindaco di Ventimiglia, Valentina Fiore, Direttore dell'Area archeologica di Nervia (Ministero della Cultura) e Simone Bertolucci, Assessore alla cultura del Comune di Ventimiglia.



Proprio il Vicesindaco Simone Bertolucci ha commentato l'evento previsto per sabato che vede di fatto la creazione di un nuovo spazio volto ad esaltare il centro museale e dal forte impatto turistico: "Un progetto che prende finalmente, un progetto d'eccellenza per la fruizione del museo. Il tunnel multimediale è molto interessante e facile da comprendere per chi visita l'area. Si aggiunge dunque una parte importante di ristrutturazione che da qualche anno piano piano è partita. Segue i finanziamenti un po' dello Stato da parte del Ministero, dei bandi e questi finanziamenti della Compagnia di San Paolo".



"Abbiamo, come comune, seguito la cosa e partecipato. Una importante realizzazione in virtù del rifacimento dell'area che è adibita anche a spettacoli estivi, di grande successo. Il museo lavora molto bene e faccio sempre i complimenti alla Dott.ssa Fiore. Mettono in pratica tante attività con le scuole, fanno spettacoli anche senza l'appoggio comunale come la mini stagione della sinfonica che inizierà il 21 di giugno. L'area si sta rivalutando ed è un benefico per tutti i fruitori che siano ventimigliesi o turisti" - conclude.