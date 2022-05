Sanremo: viabilità e parcheggi attorno all'Annonario, Donzella ai commercianti "Da due mesi in attesa di proposte"

“L’area destinata a parcheggio attorno al Mercato Annonario, dopo i cambiamenti appare molto più ordinata e anche più sicura nella viabilità interna. Inoltre, il controllo delle telecamere consente che le aree di carico e scarico nell’interesse degli operatori, siano utilizzate come vera turnazione e non per una sosta che spesso era troppo prolungata”.

Sono le parole dell’Assessore alla Viabilità, Massimo Donzella, in risposta alle dichiarazioni di Mimmo Alessi, presidente di Confesercenti, che nei giorni scorsi era intervento sostenendo che i cambiamenti messi in atto con il nuovo sistema di pagamento, starebbero creando confusione e una serie di disagi sia agli operatori che ai cittadini. Non vi sarebbe, secondo Alessi, sufficiente chiarezza su quali sistemi di pagamento siano efficaci e ci si chiede se le vecchie schede ‘gratta e sosta’ e gli abbonamenti siano ancora validi.

“Come Amministrazione e come settore viabilità – prosegue Donzella – siamo consapevoli che ogni intervento che coinvolge parcheggi e assetto viario, richiede un periodo di verifica e assestamento con opportune modifiche. Non dimentichiamo che, però, il 16 marzo su richiesta avanzata all’Assessorato, io stesso e insieme al Consigliere Marcucci con l’ufficio viabilità, abbiamo fatto un sopralluogo, insieme a tre rappresentanti del mercato, tra cui lo stesso Mimmo Alessi”.

Donzella ha confermato che, nel corso dell’incontro, particolarmente proficuo, sono state avanzate alcune intelligenti proposte oltre a modifiche e aggiustamenti: “In particolare quella della modifica al flusso veicolare, condivise tra tutti. Per renderle concrete avevamo anche concordato un percorso, con un accordo per formulare le proposte condivise, per realizzarle tecnicamente”. Gli esercenti del Mercato avevano lamentato difficoltà operative durante le operazioni di carico e scarico delle merci che, dopo le modifiche, sono possibili solo a pagamento, penalizzando chi lavora e appesantendo i costi quotidiani. L’Assessore ha confermato di essere a disposizione per intervenire nuovamente alla situazione viaria attorno al mercato: “A due mesi dall’incontro non sono arrivate proposte ma noi rimaniamo a disposizione”.