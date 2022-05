Sanità in provincia: serie di bandi e concorsi per l'assunzione di medici e Primari in Asl 1 Imperiese

Sanità sempre più sotto la lente di ingrandimento per i noti problemi, soprattutto in relazione alla carenza di personale senza dimenticare la pandemia che, seppur ridotta, rimane sempre da tenere sotto attenzione.

Già nei giorni scorsi, sul nostro giornale, abbiamo parlato dei problemi relativi ai medici di famiglia sempre più sotto organico nella nostra provincia e di quelli del reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Sanremo. La Regione ha annunciato la sua prossima riapertura ma, senza personale, non sembra una cosa facile da attuare.

Proprio per questo l’Asl 1 Imperiese ha pubblicato tutta una serie di bandi e concorsi per assumere medici. Tra questi sono in scadenza quelli per un medico da assegnare al settore ‘Donazioni del Servizio Trasfusionale’, uno da Primario per Ginecologia e Ostetricia ma anche altri che riguardano Pediatria, Malattie Infettive, Tecnici di laboratorio, Medicina Penitenziaria, Veterinaria, Medicina Interna e Trasfusionale.

Ci sono poi i bandi per un Primario di Medicina Trasfusionale, uno in Medicina Interna per la direzione della Struttura Complessa, un altro in Chirurgia d’accettazione e d’urgenza al Pronto Soccorso di Imperia, uno da Farmacista Ospedaliero, uno per la direzione del ‘Centro di Salute Mentale’ a Sanremo.

Intanto è andato in pensione il Direttore del 118, Stefano Ferlito, che sarà sostituito dal Dottor Giorgio Ardizzone. Tutti i bandi sono disponibili sull’albo pretorio dell’Asl 1 a Sanremo.