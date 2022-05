Nuova rottura di una tubazione: domani lavori e possibile stop all'acqua in tutto il golfo dianese

Nuovo intervento di riparazione della condotta adduttrice del ‘Roya 1’ a Diano Marina in via Villebone, all’angolo con via A. Silvio Novaro.

Considerato che l'entità delle rotture si sta gradualmente ampliando, potrebbe essere necessario eseguire delle manovre di rete che potranno comportare cali di pressione o anche di interruzione del servizio in tutto il Golfo Dianese a partire dalle 11 di domani, fino all’ultimazione dei lavori prevista entro le 20.30.

L'intervento sarà eseguito con l'apertura di un cantiere, al fine di limitare al massimo i disagi agli utenti. Come sempre, al ripristino delle condizioni normali di erogazione, l’acqua potrebbe essere torbida, un fenomeno che andrà a scomparire e, comunque, non pregiudicherà la potabilità dell'acqua.